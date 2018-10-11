В Казахстане не умеют примерять стороны конфликта – Асанов

Председатель Верховного суда Жакип Асанов, выступая в четверг на Международной конференции на тему «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР», констатировал, что принятый в Казахстане закон о медиации работает плохо – в стране так и не научились примерять стороны, приводить их к компромиссу. По его словам, надо снижать конфликтность в обществе, а конфликты решать мирным путем.

«Нам надо существенно снизить конфликтность в обществе. 7 лет назад мы приняли закон о медиации, но он, можно сказать, плохо работает, спада конфликтности нет, наоборот, иски постоянно растут. Как сказал Елбасы, ежегодно 4 млн наших граждан втянуты в судебные разбирательства, каждый пятый казахстанец. В чем причина? Мы не научились примерять стороны, не умеем приводить их к компромиссу, не используем колоссальный потенциал применения, не повышаем культуру разрешения споров», - сказал Асанов.

Он привел в пример английских юристов, которые «говорят, что 70% споров им удается решить до суда, из остальных 30% до судебного заседания миром завершается еще 70%».

«Мы сейчас, конечно, что-то делаем, ведем информационную работу, компанию, чтобы повысить культуру разрешения. Отправили специалистов в регионы, объясняем, особенно молодым. Да, бывают противоречия, бывают разногласия, конфликты, но надо их решать мирным путем, не надо бежать сразу в суды, на рынке много юристов, для кого спор – это их хлеб. К сожалению, среди них есть ловкачи, которые отговаривают клиентов от поисков компромиссов, долгие тяжбы им выгодны. Поэтому обращаемся к гражданам: остерегайтесь и не попадайтесь на их уловки», - заявил Асанов.

Председатель Верховного суда также обратился с просьбой к акимам областей, Федерации профсоюзов, Ассамблеи народов Казахстана, министерству общественного согласия: «Мы с вами на местах создаем центры и кабинеты применения (медиации – V), важно, чтобы их работа была реально эффективной, суды со своей стороны окажут максимальное содействие. Просьба к государственным органам: откажитесь, пожалуйста, от практики обязательно пройти все судебные инстанции. Да, если вы считаете себя правым, то надо идти до конца, но если ваша ошибка очевидна, зачем упорно продолжать судиться ? И себе, и судам ненужную работу создаете, не считаете расходы на всю эту волокиту, главное – страдают люди, страдает бизнес».

Вместе с тем он констатировал, что «есть еще категория дел, где нет спора, но ими занимаются судьи».

«Это сотни тысяч запросов КСК по коммунальным долгам. По закону КСК может пойти и к нотариусу, и к судьям. К нотариусу никто не идет, все идут к судьям. Судья удовлетворяют 100%, но здесь тоже полный формализм, так как у судьи просто нет времени копаться в цепках и квитанциях. Тем более должники не оспаривают такие долги, а если оспариваются, конечно, это должен рассматривать суд. Но мы ведём речь о тех делах, где нет споров, поэтому предлагаем убрать эту альтернативу. Чтобы запасы КСК шли прямо к нотариусам, и заодно мы дисциплину должников поднимем. Минюст и нотариальная палата согласны», - проинформировал Асанов.

Также Асанов сообщил, что многое сделано в рамках модернизации судебной системы. Но в рамках поручения президента по дальнейшей модернизации, принятие «срочных мер требуют 20% наших усилий, но они дадут 80% результата».

«Сегодня все судебные процессы, заседания – стопроцентно ведется аудио- и видео фиксация, и многое сделано в нашей судебной системе. К примеру, по решению главы государства в верховном суде создана коллегия по инвестиционным спорам. В этом году эта коллегия рассмотрела 50 гражданских споров, из них 33% решены в пользу инвесторов. Мы меняем стереотип, что суд всегда поддержит государственный орган, а не частную компанию. В то же время в послании глава государства сказал, что нет самого главного – высокого доверия к судам. Поэтому президент в послании поставил задачу нам и правительству разработать до конца года комплекс мер для повышения доверия к судам. Там будут вопросы качества судейских кадров, независимости, ответственности, прозрачности и финансирования судов и другие ключевые аспекты. Этим мы сейчас занимаемся вместе с правительством», - сказал он.

Он отметил, что «в судебной системе мы тоже очень распыляемся, у нас критическая нагрузка, чрезмерно увлеклись расширением подсудности».

«При этом без разбора относится это к правосудию, не относится, мы все эти полномочия начали брать в последнее время. А теперь менять эти законы сложно, долго и требует согласования со всеми», - подчеркнул Асанов.

Говоря о принятии пяти срочных мер в этой связи глава Верховного суда выразил мнение, что они «требуют 20% наших усилий, но они дадут 80% результата». При этом, по словам Асанова, «их решение не зависит от одного Верховного суда».

«Нужны усилия всех нас: парламента, правительства, государственных органов, бизнес сообщества. Результаты этих мер обеспечат и качество правосудия, и инвестиционную привлекательность страны, и рост экономики, а этом в конечном итоге улучшит благосостояние наших людей», - добавил Асанов.

По его словам, пять срочных мер будут включать в себя следующее: «сосредоточить суды на делах, где есть реальные споры и конфликты»; «снизить конфликтность в обществе, эффективно используя потенциал примирения»; ввести по опыту стран ОЭСР административную юстицию, «чтобы улучшить качество сервиса государственного сектора»; наделить судью правом на процессуальную активность, «чтобы он полноценно разобрался по каждому спору и вынес справедливое решение»; сделать правосудие «предсказуемым на основе цифровой аналитики».