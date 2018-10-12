Также она оценила работу пресс-служб госорганов на «троечку»
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Назарбаева рекомендовала журналистам учиться переводить «птичий» язык чиновников
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Сенатор Дарига Назарбаева, выступая на форуме для молодых журналистов Jas Qalam, оценила на «троечку» работу пресс-служб госорганов страны и призвала журналистов учиться переводить «птичий» язык чиновников.

«При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать на это, но, к сожалению, пока не хватает или навыков профессиональных, или времени. Но на сегодня эта работа поставлена на троечку, есть такая проблема. Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, о волатильности рынка, инфляции, таргетировании, например? Это все иностранные слова, модные, красивые, в принципе, для профессионала этот язык необходим, чтобы долго не объяснять какую-то проблему, для этого есть профессиональный язык, который понимает только профессионал. Но с широкой аудиторией, где есть и врачи, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент, должен быть другой язык», - сказала Назарбаева.

Она подчеркнула, что очень важно знать свою аудиторию, «что она хочет и на каком языке с ней разговаривать».

«Вы должны помогать чиновникам эту информацию доносить. Так я это вижу, так работать интересно, мне кажется. Чем просто пересказывать пресс-релизы, которые всегда ни о чем», - обратилась она к молодым журналистам.

Сенатор также считает, что «самый большой вызов, который стоит перед журналистикой – быть тем самым модератором ил медиатором между государством и обществом», при этом, подчеркнула Назарбаева, «это не только сегодня – это будет завтра, это будет всегда».

«Умение донести птичий язык чиновников, извините за выражение, до самой широкой аудитории. Если речь идет о программе развития здравоохранения, в которой уметь донести до каждого человека, что она для него означает, что мы должны пожелать, когда приходим в больницы и получаем услуги. Если речь идет о госпрограмме развития образования, вы также должны донести до каждого родителя, учителя, что общество ждет от них и на что нацелена программа, и на что нацелены деньги или как они используются», - рассказала Назарбаева.

«Вы должны помочь аудитории разобраться в сложностях и донести до них простым языком, о чем идет речь, например, в замечательной программе «Рухани Жангыру». Или пять социальных инициатив президента, послание, которое недавно глава государства озвучил. К сожалению, социологические исследования показывают, что значительная часть казахстанцев не понимают, о чем эта программа или вообще о ней не слышали. Где-то самая активная часть, это примерно треть взрослого населения, вникает, понимает и знает. Это говорит, с одной стороны, о работе правительства, о качестве этой работы, а ещё это говорит о качестве нашей журналистики, к сожалению, хотелось бы лучше видеть картину», - добавила она.

Сенатор отметила, что сегодня все госорганы имеют интернет-ресурсы, где выкладывают всю информацию о своей деятельности, бюджеты своих отраслей, статьи расходов, но «уметь пользоваться этой информацией – еще одна большая задача», которую журналистам «предстоит решать».

«Надо уметь рассказывать людям, о чем идет речь, что делает сегодня парламент, какой закон он принимает и почему он нужен, им интересно, в каких отраслях он принимается, усложнит он людям жизнь или облегчит, вот эти вопросы, если вы будет ставить перед собой, будете всегда на высоте, будете востребованными и очень популярными», - считает сенатор.

Назарбаева добавила, что, несмотря на свой возраст, она «учится каждый день».

«Мне уже 55 лет, но я учусь каждый день. Я не стесняюсь сказать, что я чего-то не знаю. Приходят министры, умные речи говорят, и я говорю – извините меня, может, я не совсем понимаю, вы объясните, пожалуйста, на нашем, человеческом языке, что вы хотите сказать. И там уже на самом деле начинается диалог. Поэтому не довольствуйтесь только пресс-релизами, которые вам раздают министерства или акиматы. Старайтесь вникнуть в суть», - сказала она.

Сенатор подчеркнула, что «на сегодняшний день невозможно представить себе жизнь современного человека без СМИ, без журналистов».

«Вы входите в жизнь каждого человека с раннего утра и до позднего вечера, возможно, сами того не осознавая. Быть журналистом – это значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и также доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явление современности, это сверхзадача, сложная, не всем на бывает по плечу», - обратилась она к участникам форума.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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