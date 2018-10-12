Назарбаева рекомендовала журналистам учиться переводить «птичий» язык чиновников

«При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать на это, но, к сожалению, пока не хватает или навыков профессиональных, или времени. Но на сегодня эта работа поставлена на троечку, есть такая проблема. Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, о волатильности рынка, инфляции, таргетировании, например? Это все иностранные слова, модные, красивые, в принципе, для профессионала этот язык необходим, чтобы долго не объяснять какую-то проблему, для этого есть профессиональный язык, который понимает только профессионал. Но с широкой аудиторией, где есть и врачи, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент, должен быть другой язык», - сказала Назарбаева.

Она подчеркнула, что очень важно знать свою аудиторию, «что она хочет и на каком языке с ней разговаривать».

«Вы должны помогать чиновникам эту информацию доносить. Так я это вижу, так работать интересно, мне кажется. Чем просто пересказывать пресс-релизы, которые всегда ни о чем», - обратилась она к молодым журналистам.

Сенатор также считает, что «самый большой вызов, который стоит перед журналистикой – быть тем самым модератором ил медиатором между государством и обществом», при этом, подчеркнула Назарбаева, «это не только сегодня – это будет завтра, это будет всегда».

«Умение донести птичий язык чиновников, извините за выражение, до самой широкой аудитории. Если речь идет о программе развития здравоохранения, в которой уметь донести до каждого человека, что она для него означает, что мы должны пожелать, когда приходим в больницы и получаем услуги. Если речь идет о госпрограмме развития образования, вы также должны донести до каждого родителя, учителя, что общество ждет от них и на что нацелена программа, и на что нацелены деньги или как они используются», - рассказала Назарбаева.

«Вы должны помочь аудитории разобраться в сложностях и донести до них простым языком, о чем идет речь, например, в замечательной программе «Рухани Жангыру». Или пять социальных инициатив президента, послание, которое недавно глава государства озвучил. К сожалению, социологические исследования показывают, что значительная часть казахстанцев не понимают, о чем эта программа или вообще о ней не слышали. Где-то самая активная часть, это примерно треть взрослого населения, вникает, понимает и знает. Это говорит, с одной стороны, о работе правительства, о качестве этой работы, а ещё это говорит о качестве нашей журналистики, к сожалению, хотелось бы лучше видеть картину», - добавила она.

Сенатор отметила, что сегодня все госорганы имеют интернет-ресурсы, где выкладывают всю информацию о своей деятельности, бюджеты своих отраслей, статьи расходов, но «уметь пользоваться этой информацией – еще одна большая задача», которую журналистам «предстоит решать».

«Надо уметь рассказывать людям, о чем идет речь, что делает сегодня парламент, какой закон он принимает и почему он нужен, им интересно, в каких отраслях он принимается, усложнит он людям жизнь или облегчит, вот эти вопросы, если вы будет ставить перед собой, будете всегда на высоте, будете востребованными и очень популярными», - считает сенатор.

Назарбаева добавила, что, несмотря на свой возраст, она «учится каждый день».

«Мне уже 55 лет, но я учусь каждый день. Я не стесняюсь сказать, что я чего-то не знаю. Приходят министры, умные речи говорят, и я говорю – извините меня, может, я не совсем понимаю, вы объясните, пожалуйста, на нашем, человеческом языке, что вы хотите сказать. И там уже на самом деле начинается диалог. Поэтому не довольствуйтесь только пресс-релизами, которые вам раздают министерства или акиматы. Старайтесь вникнуть в суть», - сказала она.

Сенатор подчеркнула, что «на сегодняшний день невозможно представить себе жизнь современного человека без СМИ, без журналистов».

«Вы входите в жизнь каждого человека с раннего утра и до позднего вечера, возможно, сами того не осознавая. Быть журналистом – это значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и также доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явление современности, это сверхзадача, сложная, не всем на бывает по плечу», - обратилась она к участникам форума.