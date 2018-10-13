Кыргызстан снимает запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана

Кыргызстан снимает ограничения на ввоз птиц и птицеводческой продукции из Казахстана, сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

Как отмечается, запрет снят на основании подтверждения Казахстана о результатах лабораторных исследований РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» о стабилизации эпизоотической ситуации по высокопатогенному птичьему гриппу на птицефабриках Алматинской области и среди птиц по болезни Ньюкасла в Елецком, Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Напомним, 8 октября Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла.

В свою очередь казахстанская сторона назвала эти действия «неправомерными», заявив, что «в Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано», а «карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года».

12 октября МСХ Казахстана сообщило, что «в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Республики Кыргызстан» с 12 октября вводит временные ограничения на ввоз мясной продукции 5 кыргызских предприятий.