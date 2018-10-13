Кыргызстан снимает запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана

Запрет был введен 8 октября, 12 октября Казахстан ввел свои ограничительные меры
Кыргызстан снимает ограничения на ввоз птиц и птицеводческой продукции из Казахстана, сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.
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