Назарбаев посетил в Актобе ряд соцобъектов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Актобе посетил офтальмологический центр ТОО «DaruZharygy» и детский реабилитационный центра «Аяла», сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев осмотрел поликлиническое, диагностическое, стационарное отделения, лазерный центр и операционный блок новой клиники, а также ознакомился с современным медицинским оборудованием для проведения офтальмологических операций. В ходе посещения он отметил важное значение ввода подобных объектов, которые позволяют населению региона получать высокоспециализированную офтальмологическую помощь европейского уровня без выезда за пределы страны.

Также главе государства презентовали макет первого медицинского реабилитационного центра, строительство которого планируется в Астане.

ТОО «DaruZharygy» является крупнейшим в регионе центром офтальмологии и микрохирургии глаза, построенным совместно с австрийской компанией в рамках ГЧП. Стоимость проекта составляет 3,2 млрд тенге. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием европейского производства. Стационар рассчитан на 60 мест, поликлиника – на 500 посещений в день.

Между тем в ходе посещения реабилитационного центра Назарбаев ознакомился с программами социально-психологической и медицинской реабилитации детей с церебральным параличом, аутизмом, нейро-ортопедической патологией, включающими современные специализированные технологии и стандарты. Центр построен ТОО «Актюбинская медная компания» в рамках социальной ответственности бизнеса и оснащен современным оборудованием из Швейцарии, Чехии, Польши и России.

Президенту также рассказали об итогах реализации областного проекта «Бақытты бала», в рамках которого открыты и действуют специальный коррекционный детский сад для детей с особыми потребностями, психолого-медико-педагогическая консультация, детский оздоровительный лагерь «Күншуақ», кабинеты психолого-педагогической коррекции в районах, ресурсные кабинеты по развитию инклюзивного образования в средних школах Актобе.