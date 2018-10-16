Порядка 67,3 млн тонн нефти добыли в Казахстане за 9 месяцев

За девять месяцев текущего года в Казахстане добыто порядка 67,3 млн тонн нефти, в том числе на трех крупных месторождениях – 40,2 млн тонн. Экспорт нефти составил 54,2 млн тонн, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

«За 9 месяцев текущего года основные показатели топливно-энергетического комплекса показывают положительную динамику роста. Объем добычи нефти конденсата составил порядка 67,3 млн тонн, показав рост к соответствующему периоду. Добыча по трем крупным месторождениям составила 40,2 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган – 9,5 млн тонн, Карачаганак – 9,2 млн тонн и Тенгизе – 21,5 млн тонн», - сообщил Досмухамбетов.

По его информации, экспорт нефти составил 54,2 млн тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 4,6%. Объем переработки нефти составил 12,6 млн тонн нефти, показав рост на 7,1%.

«В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, и дефицита на рынке ГСМ не наблюдается. По состоянию на 10 октября количество остатков ГСМ на нефтебазах достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка», - заверил вице-министр.