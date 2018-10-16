Казахстан намерен обжаловать решение суда Калифорнии по делу Храпуновых

Казахстан выразил несогласие с решением Окружного суда Калифорнии об отклонении исковых требований акимата Алматы к семье Храпуновых и намерен его обжаловать, сообщила пресс-служба министерства юстиции.

«Республика Казахстан не согласна с решением Окружного суда Калифорнии об отклонении претензий города Алматы к Храпуновым и их сообщникам. Республика намерена обжаловать решение суда в Калифорнии. Работа по принципу неотвратимости наказания будет продолжена. Республика Казахстан будет использовать все правовые механизмы в стране и зарубежом для свершения правосудия», - говорится в пресс-релизе Минюста.

Как поясняется, «решение Окружного суда Калифорнии принято только на процедурных основаниях».

«Судья, рассматривающий дело считает, что для его дальнейшего рассмотрения на территории США необходим элемент нанесения ущерба в США», - заявили в Минюсте.

При этом в ведомстве отметили важность того, «что факты злоупотребления Виктором Храпуновым должностными полномочиями на посту акима города Алматы, кража совместно с членами его семьи сотни миллионов долларов США из Алматы, попытки отмыть эти деньги в США и других странах не опровергаются».

«Храпуновыми и их сообщниками создавались финансовые схемы по выводу капитала в США, шел процесс «инвестирования» в различный легитимный бизнес и недвижимость. В результате судебного процесса, ответчики, опасаясь новых судебных тяжб и наложения обременений, начали активно выводить средства из США, в спешном порядке закрывать проекты, продавая их по явно заниженным ценам. У Ильяса Храпунова возник конфликт с бизнес-партнером Джозефом Четрит, застройщиком в США, что стало основанием для новых судебных процессов. Так, в результате процесса в штате Калифорния против Храпуновых и связанных с ними лиц удалось добиться получения налоговых и корпоративных документов по предприятиям ответчиков. Стала известна информация о финансовых схемах, корпоративных структурах, а также подставных лицах, используемых ответчиками. Эта информация стала основанием для инициирования новых судебных процессов против Храпунова и Аблязова, в том числе в штате Нью-Йорк», - напомнили в министерстве.

Отметим, что ранее глава Минюста Марат Бекетаев назвал это «главным результатом» иска в суд США по делу Храпуновых. «То есть мы получили ответы на наши запросы в банки, риелторские агентства, в результате истребования доказательств мы получили дополнительные доказательства, которые мы передали в правоохранительные органы. Это укрепило доказательную базу в рамках уголовного производства, и это тоже очень хороший результат», - отмечал он.

Иск акимата Алматы был подан в 2014 году в суд штата Калифорния против экс-акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США, которые приобрели в собственность недвижимость и автомобили в Калифорнии. Исковое заявление с требованиями о защите прав истцов калифорнийским судом было отклонено.

Ранее британский суд вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова выплатить $500 млн в пользу БТА банка.

8 октября суд в Алматы заочно приговорил Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, его супругу Лейлу - к 14 годам лишения свободы.

Экс-акима и его супругу обвиняли в создании организованной преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств и отчуждением объектов недвижимости государственной собственности путем их присвоения, получения взяток, последующей легализацией переведенных денежных средств.

Согласно обвинительному акту, Храпуновыми были переданы в частную собственность объекты природоохранной территории, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, и объекты историко-культурного наследия в Алматы.

Ранее супругов Храпуновых также обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.