Назарбаев прибыл в Финляндию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Финляндию. По прибытии в Хельсинки он встретился с председателем совета директоров компании Nokia Corporation Ристо Сииласмаа, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев отметил, что компания зарекомендовала себя в Казахстане как надежный партнер.

«С 2007 года компания Nokia сотрудничает с нашей страной. На сегодняшний день оборот компании составляет $20 млрд», - указал глава государства.

Он также рассказал руководителю компании о задачах Казахстана по повышению производительности труда путем внедрения автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта в производственный процесс и о реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

В свою очередь Сииласмаа выразил заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими компаниями.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы внедрения новых технологий связи, в том числе стандарта 5G, при реализации проектов по цифровизации отраслей экономики и развитию инновационной экосистемы.

Напомним, в рамках визита Назарбаев встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистёс, а также крупнейшими европейскими политиками и бизнесменами и примет участие в Форуме представителей деловых кругов.

Между тем сообщается, что в рамках визита Назарбаева подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий. С казахстанской стороны документ подписал председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, депутат мажилиса Мейрам Пшембаев, с финской стороны - председатель правления Финской Федерации отраслевых технологий, председатель совета директоров компании Nokia Ристо Сииласмаа.

«Соглашение даст импульс развитию бизнес-проектов между нашими странами и откроет для казахстанского бизнеса возможность из «одного окна» контактировать с финским бизнесом. Важно то, что финские инновации были бы полезны для нас в проектах импортозамещения, нефтегазового, горнорудного, транспортного машиностроения, приборостроения, сельского хозяйства. Продукция, производимая на финских предприятиях, в основном ориентирована на экспорт», - отметил Пшембаев.

Меморандум направлен на установление нового долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и создание условийя для открытия инновационных совместных предприятий, в том числе в машиностроительной отрасли.