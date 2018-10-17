По словам Акишева, это вопрос длительного времени
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Вывод KASE на IPO пока не рассматривается - Нацбанк

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Вопрос вывода KASE на IPO пока не рассматривается, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава Национального банка Данияр Акишев.

«Это вопрос очень длинного горизонта времени. Только если те проекты, связанные со стратегическим партнерством с нашими российскими коллегами реализуются», - заявил Акишев.

По его словам, если Нацбанк выполнит все стоящие задачи, а это «несколько лет или больше», только после этого «на горизонте может возникнуть этот вопрос».

10 октября Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа (MOEX) подписали в Алматы соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает приобретение MOEX до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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