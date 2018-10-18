В Астане разрабатывают стратегию низкоуглеродного развития до 2030 года

В Астане в целях реализации Концепции по переходу страны к «зеленой экономике» и выполнения обязательств Парижского климатического соглашения по снижению объемов выбросов парниковых газов в атмосферу разрабатывают стратегию низкоуглеродного развития до 2030 года, сообщается на сайте столичного акимата. Создавать экологический проект помогают эксперты Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, МФЦА и ПРООН в Казахстане.

«Азиатский банк развития профинансирует исследования, которые мы будем проводить в рамках данной стратегии. Благодаря этим исследованиям мы сможем понять, где у нас в столице имеются экологические проблемы, как их можно будет устранить. А Европейский банк поможет подобрать оптимальные технологии для снижения количества этих выбросов», - рассказала главный специалист отдела государственных услуг в сфере природопользования столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Жулдыз Сосанова.

Сосанова также добавила, что главная цель документа – уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.

«Это углекислый газ, метан и озон. Все эти газы приводят к парниковому эффекту, то есть они способствуют повышению температуры, и это, в свою очередь, приводит к изменению климата», - пояснила специалист.

На данный момент уже утверждена Дорожная карта, состоящая из пяти разделов и 21 мероприятия. Для разработки стратегии сформирован состав экспертной группы из 13 человек, куда вошли представители столичного управления охраны окружающей среды и природопользования, Азиатского банка развития, Европейского банка, ПРООН и МФЦА. Экспертная группа уже оценила текущую экологическую ситуацию столицы, проанализировала стратегические документы по развитию города и собрала базовую техническую информацию по энерго- и ресурсопотреблению топливно-энергетического и транспортного сектора Астаны.

Казахстан подписал Парижское соглашение по климату в 2016 году.



