В ДВД ЗКО сократят более 300 полицейских

Из 3,5 тыс. сотрудников личного состава ДВД Западно-Казахстанской области под сокращение попадут более 300 сотрудников. В связи с оптимизацией полицейские будут лишены некоторых не свойственных им функций, сообщает портал «Мой город» .

«Президент в своем послании отметил, что переаттестация сотрудников полиции основная немаловажная позиция. Каждый сотрудник будет переаттестован. Естественно, будут ужесточены требования. В органах внутренних дел останутся те сотрудники, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня, грамотные, имеющие соответствующее юридическое образование. Сейчас мы приступили практически к 10% сокращению личного состава. Личный состав департамента составляет 3,5 тыс. сотрудников, сокращение коснется более чем 300 сотрудников. Но это еще не окончательная цифра», - заявил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик Аймурзин, уточнив, что повсеместная переаттестация будет проведена в следующем году.

Он также сообщил, что несвойственные органам внутренних дел функции будут переданы в другие органы.

«Какие именно функции – я сейчас ответить не могу. В данный момент по поручению главы государства четко, конкретно разрабатывается проект. В связи с этим ДВД будет переименован в департамент полиции и будет заниматься только полицейскими функциями», - отметил Аймурзин.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана 5 октября глава государства предложил оптимизировать штатную численность МВД, все сэкономленные средства направить на повышение зарплат полицейских и решения их жилищных и иных социальных вопросов, утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения и подготовку отбора кадров через полицейские академии. В частности, по словам Назарбаева, все сотрудники должны пройти переаттестацию.