Глава банка в ходе пресс-завтрака в Алматы отметил динамичный рост банка: кредитный портфель банка за январь-август вырос почти на 21% и по состоянию на 1 сентября составил 246,1 млрд. тенге, активы банка увеличились на 21,8% до 292,9 млрд. тенге, зафиксирован также уверенный рост розничных и корпоративных депозитов в размере 29% или 123,4 млрд. тенге. Кроме того, отмечен низкий показатель NPL 90+, который составил 3,51%.

Чистая прибыль банка на 1 сентября достигла более 15 млрд. тенге

В 2018 году Банк разработал ряд новых продуктов для своих клиентов. Среди них кредитная карта «ДОС», которая сочетает в себе функции рассрочки и кредитки одновременно, депозитный сертификат для получения максимально высокого вознаграждения в размере 15% годовых, финансовая защита «Аялау».

Предправления банка отметил, что Хоум Кредит «уделяет особое внимание разработке и внедрению цифровых решений для своих клиентов, одним из которых является приложение мобильный банкинг, при помощи которого клиент всегда может держать свои деньги под контролем».

Карел Горак отметил, что банк продолжит дальнейшее расширение продуктовой линейки, внедрение уникальных решений для розничных транзакционных банковских операций, а также уделит особое внимание улучшению качества обслуживания, рассмотрит внедрение более простого процесса подачи кредитных заявок и индивидуальных предложений для клиентов, кроме того, руководство планирует повысить рентабельность банка в 2019 году благодаря устойчивому риск менеджменту.

«Нахождение нашего Банка в Казахстане рассматривается на долгосрочный период, так как мы видим отличный экономический потенциал этой страны. И я хочу, чтобы казахстанцы пользовались услугами нашего Банка ежедневно! Так как главная наше цель – это улучшение жизни наших клиентов, путем предоставления уникальных банковских услуг и продуктов, отличный сервис, используя при этом самые передовые технологии. Мы хотим быть лучшим выбором для наших клиентов, партнеров, сотрудников и в целом для общества и банковской индустрии», - подчеркнул Горак.

Карел Горак присоединился к команде Home Credit Group в мае 2015 года в качестве директора по продажам в Индонезии, с августа 2018 года занимает должность председателя правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в Казахстане.

Ранее, до работы в Home Credit Group, он имел 12-летний опыт работы в Coca-Cola Hellenic на разных должностях, включая Sales & Marketing, Finance, Business Development и Excellence в нескольких европейских странах.

Свою карьеру в продажах и маркетинге Карел начал в 23 года, работая в местной чешской компании по производству спирта.

Горак окончил Экономический университет в Праге (Чешская Республика) и имеет степень магистра в области менеджмента и экономики, владеет чешским, английским, немецким и индонезийским языками.