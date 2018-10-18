8 школьников находятся в больницах Астаны с подозрением на серозный менингит

«На сегодняшний день в детских инфекционных больницах Астаны на лечении от серозного менингита находятся 8 учащихся школ. С предварительным диагнозом серозный менингит. Все они являются учениками разных школ столицы, поступили они в период с 5 октября по 16-е, в настоящее время их стояние удовлетворительное, у одного средней степени тяжести - это тот, который поступил 16 октября. Все они получают симптоматическое и противовирусное лечение. Поступили они с симптомами: боли в мышцах, головные боли, боли в животе, в горле у кого-то характерно был насморк, кашель, рвота и тошнота и общее недомогание. В настоящее время у всех детей ситуация стабильная», - рассказал Байгабулов.

Он отметил, что, как правило, «серозный менингит проявляется с мая по октябрь, с наступлением морозов он прекращает регистрироваться или бывают единичные регистрации».

«Оснований для паники и ажиотажа нет, так как, как правило, заболевание протекает в течение 8-10 дней с благоприятным исходом, осложнений практически не бывает. Серозный менингит начинается с симптомов ОРВИ и гриппа, как правило, родители занимаются самолечением», - подчеркнул он.

Руководитель департамента добавил, что при серозном менингите карантин не вводится.

«Могут быть организованы ограничительные мероприятия в виде проветривания классов, запрета кабинетной системы, усиленной влажной уборки и соблюдения правил личной и общественной гигиены. Я хочу обратиться к родителям, что бы они не создавали паники и ажиотажа, так как своевременная госпитализация ребенка позволяет минимизировать риск и после курса лечения ребенок может продолжить обучение в школе», - сказал он.

Всего за 9 месяцев в Астане зарегистрировано 196 случаев вирусного менингита, 85 из них – у школьников, но «все с благоприятным исходом», уточнил Байгабулов.

Ранее сообщалось, что первоклассник одной из школ Астаны госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «вирусный менингит».