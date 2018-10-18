Китай успешно испытал беспилотный транспортный самолет

Испытания прошли на полигоне в городе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия.

«Фэйхун 98» («Летящий лебедь 98») спроектирован и создан на базе прототипа транспортного самолета «Юнь 5Б» Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC) для полетов на максимальной высоте до 4,5 тыс. м с крейсерской скоростью 180 км/ч. В нем применена новейшая система беспилотного управления воздушным судном. Максимальная взлетная масса самолета составляет около 2,5 тонны, объем грузового отсека – 15 кубометров, грузоподъемность – 1,5 тонны. Без дозаправки «Фэйхун 98» может преодолевать расстояние до 1,2 тыс. км, а для взлета и посадки достаточно полосы в 150 м, что позволяет использовать его для транспортировки грузов в районах со сложным рельефом местности. При этом самолет способен перевозить груз как гражданского, так и военного назначения.