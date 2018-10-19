В Минздраве призвали казахстанцев ходить в поликлиники для профилактики заболеваний

Вице-министр здравоохранение Лязат Актаева во время пресс-тура на базе Городской станции скорой медицинской помощи в Астане отметила, что «благодаря постоянному мониторингу и работами над ошибками» Минздрав «добьется качественной медицинской помощи». Но важно, чтобы сами казахстанцы проявляли активность в профилактике заболеваний и ходили на обследования.

«Благодаря постоянному мониторингу и работой над ошибками мы добьемся качественной медицинской помощи. Самый ключевой специалист, который есть в системе здравоохранения, – это врач общей практики, который находится в территориальной поликлинике. Для территориальной поликлиники на душу населения для каждого человека выделяется подушевой норматив. То есть на каждого выделены финансовые средства государством. Нужно только прийти в поликлинику, пройти обследование и выявить имеющиеся заболевания, и четко с врачом определить алгоритм дальнейшего лечения и наблюдения. Я думаю, что мы улучшим качество медицинской помощи, потому что это наша общая цель», - заявила Актаева.

Она подчеркнула, что «самый главный вопрос – это вопрос профилактики, предотвращение развития заболевания».

«Государство выделяет финансы на проведение и выявление заболеваний, системы кровообращения и глаукомы, а также онкологических заболеваний. Для пациентов это бесплатно. Самое важное – чтобы пациент пришел на обследование. А затем, в соответствии с определенной периодичностью, через 2 или 4 года, наблюдался. Важно, чтобы в поликлинику приходили для профилактики, активного выявления заболевания», - сказала вице-министр.

Актаева призвала казахстанцев при возникновении жалоб, ухудшения самочувствия обращаться к участковому врачу. При этом вице-министр не отрицает, что «есть проблемы с записью». По ее словам, наблюдается большая загруженность врачей.

«Для того чтобы снизить очередность, мы пошли на такую меру, что на сегодняшний день к врачу прикрепляется где-то 2200 человек, сейчас выделены финансовые средства на разукрупнение участков. И мы добиваемся, чтобы в поликлиниках к врачу общей практики было прикреплено не более 1700 человек. Соответственно, если его нагрузка уменьшится, очередность к нему снизится, и полнота медицинского обслуживания у него улучшится», - считает Актаева.

Она также напомнила, что «до 15 декабря каждый житель может прикрепиться к больнице на свой выбор».