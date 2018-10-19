Цеснабанк выступит агентом по новой ипотечной программе «Орда»

АО «Цеснабанк» и АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» 19 октября подписали соглашение о совместной реализации новой программы ипотечного кредитования КИК «Орда». Программа позволит казахстанцам приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом к потенциальному заемщику не будут предъявляться требования по наличию или отсутствию собственного жилья, а займы будут выдаваться на длительный срок в Цеснабанке, который выступит агентом КИК на весь период ипотечного займа.

«АО «Цеснабанк», имея разветвленную филиальную сеть, обеспечит возможность участия в программе всем казахстанцам на всей территории страны. Цеснабанк возьмет на себя функции консультации клиентов по условиям программы, анализ и прием документов, проведение всех других мероприятий для выдачи займа. Решение о предоставлении ипотечного кредита будет приниматься АО ИО КИК в соответствии с их внутренними требованиями на основе составленного в Цеснабанке заявления потенциального заемщика. После получения ипотечного кредита Цеснабанк предложит заемщику все необходимые услуги по обслуживанию займа. Развитие ипотечного кредитования и в целом розничного бизнеса будет являться одним из приоритетных направлений обновленной стратегии банка», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что на отработку всех технических параметров понадобится неделя, и с 29 октября «Цеснабанк» будет готов принимать клиентов.

По данным КИК, ставка по ипотечному займу составит 12% годовых при полном подтверждении дохода и 14% - при частичном. Первоначальный взнос - от 30% от стоимости жилья при полном подтверждении дохода и от 50% - при частичном подтверждении. Первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в виде недвижимого имущества. Срок займа – до 20 лет.