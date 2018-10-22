В Алматы в супермаркете Magnum произошел пожар

В супермаркете Magnum в Ауэзовском районе Алматы загорелись два бутика, огонь перекинулся на потолочное перекрытие здания, сообщили в ДЧС города.

«22 октября в 06:56 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении бутика на территории супермаркета «Магнум» по адресу: Ауэзовский район, мкр. Жетысу 3 д. 1 «Г». Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 07:03. Как выяснилось, произошло горение двух бутиков с переходом огня на входную часть «Магнума» (кровля потолочного перекрытия)», - сообщила официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, распространение огня на близлежащие бутики было предотвращено, но от теплового воздействия пострадала южная стена здания супермаркета.

«Локализация пожара достигнута в 07:29 часов. Пожар ликвидирован в 07:38 часов. Площадь пожара составила 70 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - уточнила Баймухамбетова.

В ликвидации пожара были задействованы 56 человек личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.