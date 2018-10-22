Подозреваемым в убийстве Дениса Тена снова продлили арест

Так, постановлением специализированного межрайонного следственного суда в отношении Жанар Толыбаевой продлена мера пресечения до 15 суток – до 7 ноября. Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову меру пресечения продлили также до 15 суток – до 4 и 3 ноября соответственно.

Задержанный Нуралы Киясов был арестован 20 июля. В тот же день Алмалинский районный суд заочно арестовал второго подозреваемого Армана Кудайбергенова. Третья подозреваемая в недонесении Жанар Толыбаева была арестована с санкции суда 25 июля. Все они были арестованы на 2 месяца. Позже им продлили арест еще на месяц.

14 сентября глава МВД Калмуханбет Касымов заявил, что дело об убийстве фигуриста передадут в суд до конца сентября. 25 сентября в ходе пресс-конференции он сообщил, что «идут процедуры ознакомления и окончание уголовного дела».

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.



