Еще 2 школьника госпитализированы в Астане с серозным менингитом

На сегодняшний день в больницах Астаны получают лечение от серозного менингита семеро школьников, двое из них были госпитализированы в минувшую субботу. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов. Он также заверил, что на следующей неделе все они будут выписаны.

«На прошлой неделе было зарегистрировано 8 случаев. На сегодняшний день из 8-ми прошлых три выписаны. Получается, в условиях стационара остаются пятеро. И буквально в субботу были госпитализированы двое. Итого получается на сегодня мы имеем семь детей в условиях стационара. Все с серозным менингитом», - сообщил Байгабулов, отметив, что все они получают симптоматическое и противовирусное лечение и на следующей неделе будут выписаны.

В свою очередь заместитель председателя комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Лаура Ахметниязова напомнила, что с начала 2018 года диагноз «менингококковая инфекция» подтвержден у 85 человек, в том числе в Алматы и Алматинской области – 51 случай. С начала года зарегистрировано 15 летальных исходов.

«После проведения противоэпидемических мероприятий заболеваемость менингококковой инфекции в республике стабилизирована. И с 30 июня в республике регистрируются единичные случаи заболевания менингококковой инфекции. Таким образом, я повторюсь, ситуация в республике стабильная. Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией в республике составляет 0,5 на 100 тыс. населения, это в 4 раза ниже порогового уровня. Средний многолетний показатель заболеваемости у нас сложился на уровне 2,1. По городу Астане если говорить, то у нас на сегодня с диагнозом менингококковая инфекция получает лечение 1 больной, это взрослый пациент. С подозрением на менингококковую инфекцию в стационаре находится один больной, житель Акмолинской области, лабораторные исследования в работе. Состояние у пациентов стабильное, отмечается положительная динамика», - добавила она.

Что касается серозного менингита, то за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 575 случаев, из них в Астане – 196 случаев.

В минувший четверг сообщалось, что в инфекционных больницах Астаны с подозрением на серозный менингит находятся 8 учащихся столичных школ.