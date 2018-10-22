14 детей лечат в инфекционной больнице Астаны от менингита

На сегодняшний день в детской инфекционной больнице Астаны лечат от вирусного менингита 14 детей, сообщила в четверг в ходе пресс-тура заместитель главного врача по медицинской части детской инфекционной больницы города Ольга Пушкарева. Между тем буквально два часа назад на брифинге в службе центральных коммуникаций руководитель департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов заявлял о семерых школьниках.

«На сегодняшний день у нас в отделении 14 детей, у которых выставлен диагноз «вирусный менингит». Все дети находятся в отделении, то есть в отделении реанимации дети не находятся. Состояние стабильное, получают лечение. Пациентов с менингококковой инфекцией в стационаре нет», - сообщила Пушкарева.

По ее информации, в стационаре находятся семеро школьников, шестеро детей дошкольного возраста и один ребенок, которому чуть больше года, он не посещает детский сад.

«По нашим наблюдениям, на сегодня ситуация стабильная, мы не отмечаем повышения уровня заболеваемости. У нас в день поступают 2-3 человека с подозрением на менингит и 1-2 подтверждается. Вот такая ситуация. И в среднем в стационаре находятся от 10 до 13, максимум 16 пациентов ежесуточно», - подчеркнула заместитель главного врача.

Она также отметила, что при благоприятном лечении на 11-е сутки пациентов выписывают.

Между тем сегодня на брифинге руководитель департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов заявлял, что в больницах Астаны получают лечение от серозного менингита семеро школьников, двое из них были госпитализированы в минувшую субботу.

«На прошлой неделе было зарегистрировано 8 случаев. На сегодняшний день из 8-ми прошлых три выписаны. Получается, в условиях стационара остаются пятеро. И буквально в субботу были госпитализированы двое. Итого получается на сегодня мы имеем семь детей в условиях стационара. Все с серозным менингитом», - сообщил Байгабулов, отметив, что все они получают симптоматическое и противовирусное лечение и на следующей неделе будут выписаны.