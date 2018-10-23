Казахстан намерен привлечь порядка $10,6 млрд инвестиций

Порядка $10,6 млрд инвестиций от транснациональных компаний (ТНК) планирует привлечь Казахстан. Перечень проектов 34 компаний на эту сумму уже сформирован министерством по инвестициям и развитию. Причем 22 проекта находятся в стадии проработки, а 12 – на стадии реализации, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Женис Касымбек.

«В целях исполнения поручений главы государства, в рамках Плана Нации – 100 шагов, министерством ведется активная работа по привлечению ТНК. Сформирован перечень проектов ТНК из 34 проектов на сумму порядка $10,6 млрд», - сообщил Касымбек.

По его информации, 22 проекта находятся в проработке, еще 12 на сумму $1,4 млрд – на стадии реализации.

«Из них в текущем году 8 проектов на сумму порядка $1 млрд перешли в активную стадию реализации», - заверил министр.

Среди значимых проектов он отметил немецкую LindeGroup по производству технических газов, с объемом инвестиций $83 млн; голландскую FarmFrites по переработке картофеля, с объемом инвестиций $165 млн; бельгийскую CarmeuseGroup по производству высококачественной извести, с объемом инвестиций $70 млн; турецкую YildirimHolding по производству кальцинированной соды на сумму $220 млн и китайскую СNPC по производству стальных труб.

«На стадии проработки находится 22 проекта на общую сумму $9,2 млрд. Здесь можно отметить китайскую CiticGroup по производству смазочных масел высокого класса, японские Hanacans по производству алюминиевой продукциии и Marubeni по производству растительного масла, французскую Servier по производству лекарственных препаратов», - заключил Касымбек.