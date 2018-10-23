Казахстан намерен привлечь порядка $10,6 млрд инвестиций

Для этого министерством по инвестициям и развитию уже сформирован перечень проектов 34 транснациональных компаний
Тамара Вааль, Астана, VластьПорядка $10,6 млрд инвестиций от транснациональных компаний (ТНК) планирует привлечь Казахстан. Перечень проектов 34 компаний на эту сумму уже сформирован министерством по инвестициям и развитию. Причем 22 проекта находятся в стадии проработки, а 12 – на стадии реализации, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Женис Касымбек.
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