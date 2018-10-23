Реализация инвестпроектов в регионах затягивается из-за проблем с инфраструктурой – Касымбек

Во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал, с какими проблемами сталкиваются инвесторы в регионах. В числе основных он назвал выделение земельных участков, отсутствие инфраструктуры и отсутствие понятного ценообразования на газ.

«Теперь хотел бы остановится на системных проблемах инвесторов в регионах. Первое – это вопрос выделения земельных участков. Практически в каждом регионе имеются инвестиционные проекты, по которым необходимо содействие в получении земельных участков. Второе – реализация ряда проектов сдерживается из-за длительного решения вопроса подведения инженерной инфраструктуры. Этот вопрос носит системный характер», - констатировал Касымбек.

Кроме того, не решены вопросы газоснабжения и ценообразования на газ по шести проектам на сумму $5,1 млрд.

«Для решения вопроса по ценообразованию на газ для проектов, использующих газ в качестве сырья, необходимо внесение изменений в законодательство в сфере газа

и газоснабжения и в соответствующие подзаконные акты. В настоящее время министерством энергетики разработана концепция соответствующего законопроекта. От срока принятия данного законопроекта зависит реализация четырех проектов на сумму $2,9 млрд», - сообщил глава Мининвестиций и развития.

Вместе с тем по двум проектам на $2,2 млрд, использующим газ для производственных нужд, «необходимо проработать вопросы выделения дополнительных объемов, выдачи технических условий и заключение договоров по поставке газа».

Также имеется ряд вопросов по деятельности специальных экономических зон. В частности,

незавершенность инфраструктуры в СЭЗ «Павлодар», «Астана Новый-Город», «НИНТ», наполняемость проектами в СЭЗ «Морпорт Актау», «Сарыарка», «Хоргос Восточные ворота», эффективность управляющих компаний СЭЗ - «ПИТ», «Морпорт Актау».

«В настоящее время в парламенте находится законопроект, направленный на решение ряда принципиальных задач: совершенствование механизма предоставляемых налоговых льгот; усиление полномочий и статуса управляющих компаний СЭЗ и ИЗ; введение нового механизма предоставления земельных участков от управляющих компаний участникам СЭЗ/ИЗ; регламентация деятельности индустриальных зон», - отметил Касымбек.

В целом, говоря об эффективности, он заявил, что на 1 тенге вложенных бюджетных средств, привлечено 2,7 тенге частных инвестиций. Вместе с тем необходимо внедрение новых инструментов финансирования проектов.

«Привлечение инвестиций в страну происходит на достаточно конкурентном рынке, и не всегда достаточно предлагать инвестиционные преференции или инфраструктурную поддержку. В связи с этим по поручению главы государства прорабатывается вопрос создания Фонда прямых инвестиций. Предполагается, что деятельность фонда должна быть связана с осуществлением целевых и точечных инвестиций в наиболее перспективные и востребованные отрасли и поддержкой в реализации крупных прорывных проектов», - заключил министр.