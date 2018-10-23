Загрязнения окружающей среды после аварии «Союза» в Казахстане не выявлено

Результаты экологических проб, которые были взяты после аварии «Союза», соответствуют норме, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«Экологические пробы показали достаточно нормальные результаты, в пределах (нормы - V)», - сказал Атамкулов журналистам во вторник.

Он отметил, все анализы практически завершены и ярко выраженных загрязнений нет.

Напомним, ранее вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин сообщал, что Казахстан после аварии с «Союзом» проведет анализ ущерба экологии, так как на землю пролилось ориентировочно 22 тонны керосина и кислорода. В случае ущерба, республика «выставит претензии российской стороне». При этом он отмечал, что «керосин относится к 4 классу токсичных веществ, поэтому не несет большой угрозы». Кроме того, по его словам, радиационный фон в районе падения отделяющих частей «стабильный, повышений нет».

11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Официальный доклад о причинах аварии «Роскосмос» обещал предоставить в начале этой недели.