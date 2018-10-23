Только 4,6 млн казахстанцев могут взять ипотеку по госпрограммам

Только 4,6 млн казахстанцев могут взять ипотеку по программам «Нурлы жер» и «7-20-25». Такую статистику во вторник в сенате озвучил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства по инвестициям и развитию Мархабат Жайымбетов.

«Прозвучал вопрос, кому не выдаются кредиты. По нашей информации, из 18,3 млн человек 13,7 млн имеют ограничения: (уже – V) имеют кредиты 3,5 млн человек, до 15 лет – 5,3 млн человек, самозанятых – 2,1 млн, пенсионеры – 2,1 млн, просроченная задолженность у 250 тыс. и студенты – 500 тыс. человек. Остаются 4,6 млн человек, которые имеют право получать кредит», - привел статистику Жайымбетов.

Вместе с тем, по его информации, ежегодно в стране строят 100 тыс. квартир – это 12 млн квадратных метров в год. И в основном в городах Алматы и Астана, на которые приходится почти 40% всего строящегося жилья.

«По кредитному жилью у нас строится от 15 до 20 тыс. квартир ежегодно. А у нас в очереди на данный момент стоят 492 тыс. человек, из них 200 тыс. – социально-уязвимые слои населения, 200 тыс. – госслужащие, бюджетники, остальные – около 60 тыс. – это дети сироты, ветераны», - заключил он.