В ЕАЭС намерены разграничить ответственность за нарушения в сфере техрегулирования

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на круглом столе «Совершенствование положений Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования. Мнение бизнес-сообщества», который прошел в рамках Международного форума «Евразийская неделя» в Ереване, указал на необходимость повышать доверие к результатам работ по оценке соответствия продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС. Также он считает, что совершенствование механизмов, заложенных в техническом регулировании, позволит устранить барьеры в торговле, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Обеспечение безопасности продукции – одна из основных задач Комиссии, которую она решает вместе с государственными органами, учеными и предпринимателями стран ЕАЭС. Переход на единые техрегламенты и стандарты позволяет союзным государствам говорить на одном языке, работать по единым правилам, ежедневно наполняя рынок множеством самых различных и безопасных товаров», - подчеркнул Назаренко.

По его словам, механизмы, заложенные в техрегулировании, способствуют устранению во многих случаях искусственно созданных барьеров в торговле. Между тем, как показала практика применения вступивших в силу единых техрегламентов, для достижения установленных в них обязательных требований необходимо четкое взаимодействие ЕЭК с органами власти стран ЕАЭС, особенно при решении ситуаций, связанных с применением государствами-участниками Союза большого количества изъятий и ограничений, а также с возникновением барьеров.

«Становится очевидным, что сегодня для успешной реализации союзных требований важно провести работу по устранению уже имеющихся противоречий в нормативной базе, которые иногда приводят к проблемам при поставке продукции, произведенной предприятиями стран Союза», - считает министр.

Отмечается также острая потребность в формировании доказательной базы к техрегламентам Союза – стандартов, программ по разработке межгосударственных стандартов для наиболее полной их реализации. По словам Назаренко, «такая работа невозможна без четко выстроенного механизма разработки и применения необходимых межгосударственных стандартов».

«Очевидны проблемы, связанные с их нехваткой, отсутствием межгосстандартов в отношении методик для оценки соответствия установленным требованиям, в целом – с устареванием фонда ГОСТ», - уточнил он.

Для устранения проблем необходимо наладить системную работу по стандартизации: продумать механизмы финансирования, систематизировать отмену устаревших ГОСТ, гармонизировать вновь разрабатываемые стандарты с международными требованиями, отмечается в сообщении ЕЭК. А «правильным шагом» в этом направлении станет принятие порядка по координации в рамках ЕАЭС работ по стандартизации для реализации единых техрегламентов.

Также нужна более надежная защита единого рынка от опасной продукции, в том числе не соответствующей техрегламентам. Результаты надзорной деятельности показывают, что такие товары по-прежнему попадают на рынок из-за недобросовестных предпринимателей, а некоторые органы по оценке соответствия, испытательные лаборатории необоснованно выдают разрешительные документы. Назаренко считает важным в этом вопросе взаимное доверие к результатам деятельности аккредитованных организаций, дальнейшее углубление интеграции в этой сфере, в том числе посредством проведения взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации на основании единого порядка. Реализация такого механизма позволит значительно снизить возможность выдачи документов об оценке соответствия недобросовестными органами по сертификации, отметил он.

«Чтобы повысить доверие к результатам работ по оценке соответствия продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС, следует провести дифференциацию видов ответственности для участников процедур выпуска продукции в обращение. Изготовители, их уполномоченные лица, импортеры, продавцы должны отвечать, прежде всего, за ее качество и безопасность. Органы по оценке соответствия – за предоставленные услуги, то есть за достоверность результатов и достаточность процедур», - добавил министр.

По информации ЕЭК, сейчас прорабатывается вопрос о разработке отдельного соглашения для определения принципов и подходов к установлению ответственности за нарушения в сфере технического регулирования.