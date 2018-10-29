На борту упавшего в море Boeing находились 188 человек

На борту упавшего в море у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air находились 188 человек, в том числе трое детей, сообщают СМИ.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями уточнил, что на борту были 178 взрослых пассажиров, 3 ребенка и 7 членов экипажа.

Власти направили на поиски Boeing три корабля и вертолет. На данный момент спасатели нашли обломки самолета в море и некоторые личные вещи пассажиров.

Напомним, Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, взлетел в 6.20 по местному времени и пропал в 6.33. Перед этим пилоты самолета контактировали с диспетчером и просили вернуться в аэропорт.

В экстренных службах сообщили, что самолет начал эксплуатироваться в августе 2018 года.

