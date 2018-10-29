Все задержанные по делу о мошенничестве в США казахстанки отпущены по залог – МИД

Все три гражданки Казахстана, которые фигурируют в деле о мошенничестве в США, отпущены под залог; слушание назначено на февраль 2019 года, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«По нашим трем гражданкам, которые в Нью-Йорке по делу о мошенничестве (задержаны – V), они все три находятся на свободе, отпущены под залог. Следующее слушание у них назначено на февраль 2019 года, следствие попросило еще время на продолжение расследования», - сказал Смадияров на брифинге.

В июле этого года прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в мошенничестве группе лиц, среди которых были три казахстанки. Им инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств.

В августе Смадияров сообщал, что одна из гражданок Казахстана была отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья, вторая была выпущена под залог. Под арестом оставалась только одна гражданка Казахстана.