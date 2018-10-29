Он направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии
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Назарбаев соболезнует в связи с гибелью людей при крушении самолета в Индонезии
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, сообщила пресс-служба главы государства.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии», - говорится в телеграмме.

Напомним, Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, сегодня потерпел крушение через 13 минут после взлета. Он упал в море. Перед этим пилоты самолета контактировали с диспетчером и просили вернуться в аэропорт. На борту находились 189 человек, в том числе 8 членов экипажа, никто не выжил. Министерство финансов Индонезии сообщило, что среди пассажиров разбившегося самолета были 20 сотрудников ведомства.

Глава авиакомпании Lion Air заявил, что у самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, но заверил, что они были устранены, и перед вылетом воздушное судно было признано исправным.

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