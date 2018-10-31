Акмолинская и Карагандинская области разработают ПСД на газификацию до конца года – Бозумбаев

Технико-экономическое обоснование строительства газопровода «Сарыарка» уже находится на госэкспертизе и в следующем месяце должно уже быть готово. Проектно-сметную документацию по строительству первой очереди планируется разработать в I квартале 2019 года, а Акмолинская и Карагандинская области, через территорию которых и пройдет газопровод, разработают ПСД до конца года, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В скором времени начнется строительство газопровода «Сарыарка». В связи с этим у меня вопросы: почему среди регионов, которым выделяются средства на развитие газотранспортной системы, нет Карагандинской и Акмолинской областей, ведь основная трасса указанного газопровода пройдет именно по этим территориям, и каким образом газ будет доведен до конфорки населенных пунктов данных областей?» - поинтересовался депутат Шавкат Утемисов.

Министр энергетики Канат Бозумбаев напомнил, что распределительные сети будут не только в Карагандинской и Акмолинской области, но и в городе Астана. И акимат уже разработал ТЭО для финансирования строительства распределительных сетей.

«Сейчас ТЭО находится на госэкпертизе. Предполагается, что в следующем месяце мы получим уже готовое ТЭО. В первом квартале (2019 года - V) акимат Астаны должен разработать ПСД по строительству этих сетей. Предполагается, что несколько очередей будет. И вот ПСД первой очереди как раз будет разработано в первом квартале. Предварительная сумма строительства – около 28 млрд тенге по городу Астана. Это первая очередь», - сообщил Бозумбаев.

В этой связи предполагается, что, не дожидаясь поддержки из республиканского бюджета, «они будут стартовать по проектам за счет средств местного бюджета и привлечении инвесторов».

«При дополнительном рассмотрении республиканского бюджета в следующем году, при готовности Астаны предоставить документы-заявку нам, мы намереваемся поддержать за счет средств республиканского бюджета», - подчеркнул глава Минэнерго.

Что касается Акмолинской области, то местный акимат в мае текущего года выделил 100 млн тенге на разработку ПСД по более чем на 20 населенным пунктам.

«Сейчас работа в разгаре. Предполагается, что до конца текущего года у них будет документация с госэкспертизой. Также мы предполагаем, при уточнении республиканского бюджета в следующем году, мы будем подавать такую заявку на ваше рассмотрение. Аналогичная ситуация в Карагандинской области. До конца года они разработают ПСД», - заключил Бозумбаев.

Ранее акимат Астаны озвучил сроки газификации города. Строительство газораспределительных сетей согласно ТЭО будет разделено на три очереди. При этом для ускорения процесса газификации параллельно с ТЭО акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на 1-ю очередь проекта c 9-ю пусковыми комплексами.