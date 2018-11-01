Российские предприятия планируют поставку в Казахстан продукции на $60 млн

ОАО «ГАЗ», ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Ростсельмаш» прорабатывают контракты на поставку в Казахстан продукции на $60 млн, сообщает ТАСС .

«ГАЗ» планирует поставить в этом году продукции на $30 млн, Тверской вагоностроительный завод – на $15 млн, «Ростсельмаш» – еще на $15 млн.

Как отмечается, в Казахстане уже реализуются более 50 крупных инвестиционных проектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике, в химической отрасли. Среди наиболее значимых проектов – производство минеральных удобрений в Жамбылской области (проект «Еврохим»), предоставление телекоммуникационных услуг ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), расширение сборочного производства автомобилей Lada (проект «АвтоВАЗ»), а также проекты по добыче меди, угля, руд цветных металлов. Свои дочерние банки, филиалы и представительства в Казахстане открыли Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк.