Сирия «в скором будущем» поднимет вопрос вступления в ЕАЭС

Министр экономики Сирии Самер аль-Халиль в интервью газете «Известия» сообщил, что страна в скором будущем поднимет вопрос вступления в ЕАЭС. О готовности Сирии присоединиться к Евразийскому экономическому союзу или открыть зону свободной торговли с ним заявил в 2015 году премьер-министр Ваиль аль-Хальки.

«В свое время, когда мы подавали заявку на вступление в ЕАЭС, против этого выступил один из членов объединения, побоявшийся конкуренции с сирийскими товарами. Для вступления в Евразийское объединение необходимо сначала заключить таможенные соглашения, урегулировать законодательство в этой сфере, получить согласие всех стран-участниц. Открытие зоны свободной торговли в этом плане легче, но опять же – при наличии всеобщего согласия», - сказал аль-Халиль.

В связи с этим, отметил он, рассматривается «возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами».

«Экономика Сирии стремительно развивается, и, возможно, мы еще поднимем вопрос вступления в ЕАЭС в скором будущем», - добавил сирийский министр.