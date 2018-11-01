Три волны похолодания прогнозируют синоптики в Казахстане в ноябре

Согласно консультативному прогнозу синоптиков в Казахстане в ноябре ожидается три волны похолодания. По данным РГП «Казгидромет», первая волна придется на середину первой декады месяца.

«По предварительному прогнозу, в ноябре ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками в сопровождении с порывистым ветром, гололедицей на дорогах и образованием тумана в ночные и утренние часы. Ощутимые морозы следует ожидать в середине и конце первой декады, когда столбики термометров понизятся: в северной половине ночью до 5-15 мороза, днем до 0-8 мороза; в южной половине ночью до 0-7 мороза, днем до 0-5 тепла», - говорится в прогнозе.

Следующие две волны похолодания прогнозируются в середине второй и третьей декад и будут «интенсивней предыдущих».

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы, лишь в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях – ниже нормы на 1°С.

«Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Мангистауской, Кызылординской, в северной половине Южно-Казахстанской, Жамбылской областях, больше нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Костанайской, местами Восточно-Казахстанской, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории», - отмечается в прогнозе.