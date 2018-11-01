Образцовые отношения Казахстана и России необходимо сохранять – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял в Акорде председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев подчеркнул стратегический характер доверительного и динамично развивающегося взаимодействия между Казахстаном и Россией.

«Недавно состоялась моя встреча с президентом Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять», - сказал он.

Президент Казахстана также остановился на вопросах развития взаимного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ и указал на важную роль правительств Казахстана и России в деле расширения торгово-экономических отношений и укрепления межрегиональных связей.

В свою очередь Медведев отметил, что результатом взаимовыгодного сотрудничества является рост объема торговли между странами.

«Казахстан – стратегический партнер и союзник России. Наши связи отличаются масштабностью и глубиной, о чем свидетельствуют как интенсивные контакты на высшем уровне, так и продвинутые отношения между правительствами и бизнес-сообществами. В течение года мы часто встречаемся на различных площадках. Это отрадно, поскольку без подобного общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие», - считает он.

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан с официальным визитом, в рамках которого он примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 2 ноября.