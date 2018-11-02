Директоров школ Алматы предупредили об уголовной ответственности за поборы

В акимате Алматы прошло совещание с директорами школ, где были обсуждены вопросы противодействия коррупции в системе образования. Директор департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат предупредил директоров об ответственности за сбор денег с родителей учащихся на различные нужды.

«Сегодня все же имеются факты, когда люди сообщают, что приходится сдавать деньги на ремонт, уборку или проведение какого-либо мероприятия. Мы убеждены, что родители не должны нести подобные расходы, так как на все нужды из бюджета выделяется достаточно денежных средств», - заявил Таумурат.

Он добавил, что поступающая информация о поборах в школах будет тщательно перепроверяться и в случаях подтверждения органом будет дана соответствующая правовая оценка. В случае установления фактов поборов к виновным лицам будут применяться самые строгие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством.

В свою очередь руководитель управления образования города Гульнар Ходжабергенова подчеркнула, что «в настоящее время оснований для сбора денежных средств с родителей на ремонт учебного заведения, на различные приобретения нет».

«Складывается впечатление, что некоторые забывают, что трудятся в государственном секторе. И все, что принадлежит государственным организациям образования – это собственность государства, а значит налогоплательщиков», - добавила она.

По ее словам, в целях недопущения поборов ежегодно управлением образования направляется письмо «О запрете сбора денежных средств в организациях образования», в котором ответственность за выполнение поручения возлагается на первых руководителей организаций образования города. Только в 2018 году было уволено 7 директоров школ.

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев отметил, что из года в год увеличивается финансирование организаций образования. Только за последние 5 лет финансирование образования в Алматы увеличилось более чем на 27 млрд тенге.

Также сообщается, что для усиления качества дошкольного и школьного образования до конца года в Алматы будет утвержден план мероприятий по повышению квалификации работников образования и введения единых квалификационных требований с переходом на международные стандарты PIZA, SAT, AST. В рамках исполнения поручения главы государства будет синхронизировано строительство школ с планами по развитию населенных пунктов, для чего увеличат темпы строительства школ за счет частных инвестиций.