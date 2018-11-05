Будут разработаны специальные тренинговые программы для казахстанских специалистов
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Сделать безопасными транзакции МФЦА помогут израильские специалисты
фото с сайта kazpravda.kz

Израильские специалисты помогут сделать безопасными транзакции в Международном финансовой центре «Астана», сообщает «Казинформ».

«Управляющий МФЦА посещал наши лаборатории в Беэр-Шеве (город в Израиле – V), мы показали разницу, что есть у них, и что в Казахстане. Конечно, разница большая. Мы пытаемся сделать защиту операций, которые будут проводиться онлайн через банковские транзакции, сделать более безопасными, чтобы в будущем те люди, которые пользуются финансовыми операциями, могли спокойно делать транзакции», - рассказал основатель кибер-парка Be'er-Sheva Узи Звебнер в кулуарах международного инновационного форума «Digital Bridge» в Астане.

Он уточнил, что эта работа включает такие секторы, как IT, блокчейн, кибербезопансость для финансового сектора, улучшения сервисов. По его словам, будут разработаны специальные тренинговые программы для казахстанских специалистов.

«Как и в Израиле, мы здесь пытаемся создать рабочие места для IT-специалистов в области кибербезопасности. Разработать тренинговые программы в помощь этим специалистам, чтобы они смогли стать передовыми», - пояснил Звебнер.

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