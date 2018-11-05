Сделать безопасными транзакции МФЦА помогут израильские специалисты

Будут разработаны специальные тренинговые программы для казахстанских специалистов
Израильские специалисты помогут сделать безопасными транзакции в Международном финансовой центре «Астана», сообщает «Казинформ».
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