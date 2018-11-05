Минтруда готово пересмотреть исчисление совокупного дохода семьи, где есть инвалиды

В министерстве труда и социальной защиты населения готовы пересмотреть правила исчисления совокупного дохода семьи, где есть инвалиды. Сегодня пособие по инвалидности считается как совокупный доход семьи, что является неправильным, заявили в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе депутаты.

«При исчислении совокупного дохода семьи учитываются, помимо прочего, социальные пособия по инвалидности. Это предусмотрено в правилах, утвержденных приказом министра труда и социальной защиты РК. Так, пособия по инвалидности предназначены на персональную поддержку, как мы знаем, – это медицинский уход, приобретение вспомогательных средств, лекарственных препаратов непосредственно для самого инвалида. Поэтому их учет в общем доходе семьи вызывает вопросы», - заявила депутат Жанат Омарбекова.

В качестве примера она привела семью, пришедшую к ней на прием во время поездки в регионы.

«Ко мне пришла мать, у которой четверо детей, и один из них является ребенком с особыми потребностями. Эта женщина нуждалась в адресной социальной помощи, но доход семьи превышал черту бедности, так как пособие по инвалидности, которое выделялось для ребенка, было распределено на всю семью. В этой связи насколько оправдано учитывать социальное пособие по инвалидности в качестве дохода семьи? Не считаете ли вы необходимым пересмотреть правила исчисления совокупного дохода семьи в этой части?», - поинтересовалась депутат.

Министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова призналась, что при поездках в регионы граждане очень часто ставят вопрос по учету пособий по инвалидности – чтобы они не включались в расчет совокупного дохода, принимаемого как база для исчисления.

«Здесь какая проблема? С одной стороны, у нас средний размер пособий составляет порядка 40 700 тенге, большая часть есть населения, которая имеет доходы от работы примерно на соответствующем уровне. То есть если в семье один или два лица с инвалидностью, то их доход даже может превышать доход человека, который имеет примерно такой уровень. А их доход мы учитываем. То есть это в невыгодное положение ставит низкооплачиваемых работников. С другой стороны, если взять пример семьи, где не работает ни один из членов семьи, находятся на иждивении дети, они получают только пособие по инвалидности. Я лично считаю, что нужно для них этот вопрос рассмотреть и в зависимости от нуждаемости семьи, в зависимости от состояния семьи для тех, кто получает в первую очередь безусловную помощь, для них рассмотреть возможность не учитывать это пособие по инвалидности. Или для них повысить порог от прожиточного минимума, процент, настолько, чтобы они могли дополнительную помощь получать», - заявила министр.

По оценкам Минтруда, I и II группы инвалидности – а это 280 тыс. человек – это люди, которые «придут за адресной социальной помощью и будут постоянными получателями данной помощи, постоянно будут находиться среди численности бедного населения».

«Именно для таких семей, которые нетрудоспособны и других источников дохода у них нет, только пособия, то мы готовы вот этот вопрос рассмотреть», - сказала министр.

«Пособия по инвалидности считать доходом для семьи, ну, мягко говоря, наверно, некорректно. Поэтому если вы пересмотрите – это просто восторжествует сама справедливость. Пособие – это не есть доход», - подчеркнула в свою очередь вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева.