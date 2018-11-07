400 тыс. евро составляла общая сумма взятки замакима Мангистауской области

115 тыс. евро, изъятые у задержанного первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева, являются только частью суммы, которую он должен был получить за общее покровительство по проекту ГЧП, сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова. Общая сумма взятки составляла 400 тыс. евро.

«3 ноября Нацбюро при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан первый заместитель аким Мангистауской области Серик Амангалиев. Он подозревается в получении 115 тыс. евро – части от оговоренной суммы взятки в 400 тыс. евро от представителя строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту стоимостью 4,5 млрд тенге, реализуемому в рамках ГЧП», - сообщила Бастарова.

Она напомнила, что постановлением специализированного суда Актау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Расследование продолжается», - заключила Бастарова.

Как сообщалось, Амангалиев был задержан на территории международного аэропорта Актау. При нем были обнаружены и изъяты 115 тыс. евро. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.366 УК РК.

Постановлением специализированного следственного суда Актау 5 ноября удовлетворено ходатайство следственного департамента Нацбюро о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Амангалиева сроком на 2 месяца.