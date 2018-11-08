Казахстану нужны реформы по повышению производительности, считает Всемирный банк

В новом страновом экономическом меморандуме «Казахстан: преодолевая стагнацию производительности» Всемирный банк отмечает необходимость стимулирования роста и повышения производительности в Казахстане, что требует тщательно проработанных реформ по укреплению частного сектора, повышение конкурентоспособности компаний, сокращение роли государства в экономике, укрепление верховенства закона и противодействие коррупции.

По данным исследования Всемирного банка, на протяжении 2000-х годов Казахстан демонстрировал «впечатляющий экономический рост, обеспечиваемый растущими ценами на энергоресурсы, быстрым расширением внутреннего спроса и внушительными темпами инвестиций», за этот период заметно сократились бедность и неравенство. Однако вследствие глобального экономического кризиса 2008 года рост казахстанской экономики существенно замедлился – с 10% в 2000-2007 гг. до 4% в 2008-2017 гг..

«За последние годы рост производительности в Казахстане существенно замедлился, это также негативно отразилось на росте доходов населения и их благосостоянии. В этом контексте стране необходимы масштабные реформы, нацеленные на укрепление частного сектора. Это, в свою очередь, приведет к диверсификации, повышению конкурентоспособности, и к общему экономическому росту», – отметил ведущий экономист регионального офиса Всемирного Банка в Центральной Азии Хулио Ревилла.

Говоря об улучшении показателей Казахстана в рейтинге Doing Вussiness, он отметил, что «рейтинг дает возможность создавать предприятия».

«Есть условия для работы и функционирования. По какой-то причине эти компании не растут, их создается в недостаточном количестве. Это то, что отражает этот рейтинг. Фактически экономика не соответствуют уровню доходов и возможности страны. Для достижения роста Казахстан должен стать более гибким. Анализ данных проводился с использование обследования около 1 тыс. предприятий в Казахстане. И мы выделили ряд мер, которые помогут в достижении роста. Это компании должны не покрывать неэффективность, также необходимо поощрять конкуренцию, улучшать свои навыки и стараться обеспечивать правильную микроэкономическую систему. Стоит отметить, что государство играет важную роль, чтобы развивать инновации и внедрять. Это все сказывается на росте производительности в экономике», - подчеркнул экономист.

Согласно существующим прогнозам, без повышения уровня производительности Казахстан столкнется с постоянным снижением уровня дохода на душу населения. Достижение страной цели по вхождению в число 30 глобальных экономик к 2050 году потребует инвестиций в объеме свыше 60% от ВВП, отмечает ВБ.

«Курс на повышение производительности обретает особое значение для Казахстана с вхождением в число первых тридцати стран-лидеров рейтинга «Ведение бизнеса» (Doing Business). Сейчас наиболее подходящий момент сфокусировать усилия на повышении производительности, что может поднять экономический рост Казахстана на новый уровень», - отметил в свою очередь постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Френсис Ато Браун.

В отчете Всемирного банка обозначены три основных направления для масштабных реформ. Первое – это создание равных условий для всех субъектов бизнеса. «Это означает трансформацию сложившихся систем, при которых защищаются крупные компании с большой долей государственного участия и те, которые имеют тесные связи в сфере принятия судьбоносных для бизнеса решений. Сам факт того, что старые и менее производительные компании сохраняют возможность оставаться в бизнесе, свидетельствует об отсутствии процесса «созидательного разрушения». Суть этого процесса заключается в том, что менее продуктивные компании вытесняются с рынка новыми компаниями, способными обеспечить более высокую производительность факторов производства», - отмечает ВБ.

Второе направление заключается в укреплении верховенства закона и противодействии коррупции. «Правовая система рассматривается в качестве наиболее серьезной преграды для выстраивания эффективной и высокопроизводительной экономической системы. Данные Всемирного банка, собранные в рамках «Обследования предприятий», указывают на коррупцию, как на основное препятствие для частного бизнеса в Казахстане, характерное для всех секторов. С целью обеспечения прозрачности правительству следует активизировать усилия по реформированию системы государственных закупок, упрощению обременительных и затратных процедур торговли, таможенных и административных процедур», - отмечается в отчете.

И третье – это проведение структурных преобразований в экономике. Как отметили во Всемирном банке, «эти преобразования имеют решающее значение для стимулирования частных инвестиций и сокращения непропорционально большой роли государства в экономике». «Сильное присутствие компаний с участием государства приводит к неэффективному ценообразованию и прочим рыночным искажениям, которые подавляют развитие отечественного частного сектора. Сокращение роли государства, в свою очередь, требует устранения деформаций рыночных механизмов в частном секторе и ликвидации преференций для компаний, находящихся в собственности государства», - поясняется в отчете.

«Страновой экономический меморандум» - это аналитический доклад Всемирного Банка, в котором представлен всесторонний анализ результатов экономического развития страны, перспектив и политической повестки и определены политические реформы для ключевых секторов экономики.

Напомним, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник заявил, что страна планирует улучшить свои показатели в рейтинге Doing Business, в котором занимает 28 место среди 190 стран.