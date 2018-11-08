Компания Tesla назвала имя нового главы совета директоров

Отмечается, что уже с 2014 года Денхолм входит в совет директоров Tesla как независимый директор.

«Я верю в эту компанию, верю в ее миссию и с нетерпением жду того момента, когда я смогу помочь Илону [Маску] и команде Tesla обеспечить стабильную доходность и ценность акций в долгосрочной перспективе», - рассказала Денхолм.

В свою очередь председатель совета директоров и генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что «у Робин есть богатый опыт как в технологической сфере, так и в автомобильной промышленности».

Напомним, в октябре стало известно, что Илона Маска отстранят от поста главы совета директоров Tesla и обяжут выплатить штраф размером $20 млн. Конфликт разгорелся после того, как он написал в Twitter о намерении превратить Tesla из публичной компании в частную, а также выкупить ее акции по $420 за штуку. Однако он этого так и не сделал. Публикации о выкупе акций повысили их стоимость почти на 11%. Акционеры Tesla подали на Маска в суд. 26 октября сотрудники ФБР инициировал расследование в отношении корпорации, предположив, что та вводила в заблуждение инвесторов, предоставляя ложную информацию.