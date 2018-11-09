Назарбаев предложил совместно с Россией развивать туризм на Каспии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе пленарного заседания XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России предложил развивать двусторонний туризм. Он отметил, что для этого нужно принять системные меры, сообщает «Казинформ» .

«Эксперты отмечают, что рост туризма будет возможен за счет развития новых территорий. Традиционные туристские центры достигли предела рекреационных возможностей. Казахстану и России нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Нам необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности. Нужно принять системные меры для развития двухстороннего туризма», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что и в Казахстане, и в России есть много привлекательных мест, где можно проводить досуг, и есть, на что посмотреть.

«Подобный спрос должен рождать качественное предложение. Несмотря на то, что проводится большая совместная работа по развитию туризма, имеется еще ряд вопросов, требующих обсуждения. Например, модернизация пограничных переходов на наших границах в целях комфортного передвижения туристов, совершенствование туристской транспортно-логистической инфраструктуры, развитие совместными усилиями туризма на Каспийском море, содействие становлению космического туризма и другие», - перечислил президент.

Назарбаев добавил, что необходимо «дать дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере туризма».

«Наши правительства должны в этом направлении поработать. И география, и история, и социально-культурная близость создают для этого абсолютно благоприятные условия», - подчеркнул он.

Президент Казахстана также напомнил, что страна «завершает разработку пятилетней программы развития туризма».

«Ожидаем увеличение потока туристов в Казахстан до 13 миллионов посетителей, с созданием более 60 тысяч рабочих мест», - уточнил Назарбаев.

В свою очередь глава РФ Владимир Путин считает, что новые виды туризма позволят России и Казахстану нарастить взаимный турпоток, сообщает ТАСС.

«Россию ежегодно посещают порядка 3,6 млн казахстанцев, а Казахстан – около 3 млн россиян. Убежден, что показатели будут и далее увеличиваться, если регионы будут развивать новые набирающие популярность виды туризма», - сказал он.

Путин считает туризм «весьма важным и многообещающим» направлением сотрудничества России и Казахстана. По его словам, у туристической индустрии – большой потенциал, она приносит значительный доход бюджетам обеих стран, стимулирует развитие предпринимательства.

«В нашей стране создается целый ряд новых привлекательных курортов, зон отдыха, лечения, которые в перспективе станут центрами формирования туристических кластеров. Это, несомненно, принесет ощутимую пользу регионам, в том числе граничащим с Казахстаном», - считает президент России.

Российский лидер отметил, в частности, роль культурно-познавательного туризма. Он обратил внимание, что оба государства обладают богатой историей и находятся на перекрестке старинных путей между Европой и Азией, благодаря чему «можно было бы подготовить сквозные маршруты, которые будут знакомить туристов» с национальными историко-культурными ценностями и традициями РФ и Казахстана.

«Хорошие возможности открываются и для событийного туризма, в первую очередь – в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Считаем важным поощрять интерес наших граждан к посещению памятных, мемориальных мест в России и Казахстане, на пространстве СНГ в целом», - сказал Путин.

Природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов открывает самые широкие перспективы для современных проектов с области спортивного и рекреационного туризма, считает Путин.



