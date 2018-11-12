Первый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана состоится в Шымкенте, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Как известно, в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан в марте 2017 года, главами государств достигнута договоренность о проведении форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. При этом первый форум было решено провести на уровне первых заместителей премьер-министров двух стран. Первый такой форум состоится 16 ноября в Шымкенте", - сказал Смадияров на брифинге.

Делегации сторон возглавят первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.

По данным Смадиярова, тематикой мероприятия определена промышленная кооперация. Целью проведения форума является углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами двух стран.

Основными задачами форума являются налаживание взаимовыгодного и практического сотрудничества между деловыми кругами и регионами Казахстана и Узбекистана, установление диалога по широкому кругу вопросов регионального сотрудничества и актуальным вопросам двусторонних отношений, развитие двустороннего взаимодействия в несырьевых секторах экономик, увеличение объемов межрегионального и приграничного инвестирования, снятие барьеров во взаимной торговли и совершенствование договорно-правовой базы между двумя странами.

Казахстан регулярно проводит форумы межрегионального сотрудничества с Россией. Последняя такая встреча состоялась в конце прошлой недели в Петропавловске.