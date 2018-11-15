Меморандум о взаимопонимании подписан в Сингапуре
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ЕАЭС и АСЕАН будут сотрудничать в сфере торговли
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подписали 14 ноября в Сингапуре Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Как заявил Саркисян журналистам после церемонии подписания документа, «заключение меморандума будет способствовать всестороннему расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС и странами-участницами АСЕАН».

Отмечается, что стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как таможенное регулирование и упрощение процедур торговли, санитарные и фитосанитарные меры, техническое регулирование, электронная торговля, торговля услугами и инвестиции, развитие предпринимательства.

«В первую очередь это создаст необходимые условия для развития устойчивого взаимодействия на уровне микро-, малых и средних предприятий», - подчеркнули в ЕЭК.

ЕЭК и секретариат АСЕАН ведут взаимодействие на уровне руководителей организаций с 2014 года. С 2016 года действует Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.

Государствами-членами АСЕАН являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

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