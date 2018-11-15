ЕАЭС и АСЕАН будут сотрудничать в сфере торговли

Меморандум о взаимопонимании подписан в Сингапуре
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подписали 14 ноября в Сингапуре Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН, сообщила пресс-служба ЕЭК.
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