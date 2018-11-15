Вымогательство и взятки лидируют в списке коррупционных правонарушений в Казахстане

Большая часть коррупционных сообщений касается фактов вымогательства, взяток и незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц, сообщил в четверг в ходе брифинга директор департамента по связям с общественностью Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин. По его словам, чаще всего правонарушения происходят со стороны органов внутренних дел.

«Как показывает анализ, большая часть коррупционных сообщений касается фактов вымогательства, взяток и незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц госорганов. Среди них преобладают лица органов внутренних дел – 79, а также работников акиматов – 16, работников сферы образования – 20, здравоохранения – 15», - сообщил Бердалин.

Он рассказал, что в Алматы приговорены к штрафу в размере 4,5 млн тенге оперуполномоченные УВД Медеуского района ДП Алматы, которые вымогали $2 тыс. «за непривлечение к уголовной ответственности по факту кражи».

«Данное преступление выявлено по обращению потерпевшего через кол-центр», - отметил директор департамента.

«В Карагандинской области осужден к 3,5 годам лишения свободы старший следователь УВД Осакаровского района. Он получил взятку в сумме $1 тыс. за прекращение уголовного дела в отношении подозреваемого по факту кражи. Правонарушение также выявлено по обращению потерпевшего в кол-центр», - привел еще один пример Бердалин.