Старт запланирован на 3 декабря
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Утвержден экипаж экспедиции на МКС
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Межведомственная комиссия утвердила очередной и дублирующий экипажи к полету на Международную космическую станцию, сообщает «РИА Новости». Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября.

В состав основного экипажа входят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Их дублеры – космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

Старт экспедиции запланирован на 3 декабря в 17.31 по времени Астаны.

11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Позже в Роскосмосе заявили, что авария «Союза-ФГ» произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени, допущенной при сборке ракеты на Байконуре.

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