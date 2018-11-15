Порядка 300 казахстанцев работают в Amazon

Пришло время подпустить казахстанские компании к реализации больших инициатив, в частности, в цифровизацию, заявил в четверг в ходе форума в генеральной прокуратуре заместитель правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев. Он рассказал, что сегодня только в компании Amazon в США работает порядка 300 казахстанцев, и их можно было бы вернуть на родину.

«Мы давно говорим, наверное, настало время поговорить о приоритетном праве приобретения IT-продукции из реестра доверенного программного обеспечения. Это делается в России, очень жестоко собственный рынок защищается. Реализуется все собственными (силами - V) - это и информбезопасность, и киберщит», - сказал Ордабаев.

В НПП проанализировали обязательства Казахстана перед ВТО и ЕАЭС и выяснили, что «никаких обязательств по IT-направлениям нет». А это вопросы информационной и национальной безопасности.

«Так что здесь у нас руки развязаны», - считает зампред НПП.

«Мне кажется, - продолжил он, - настало время подпустить наши казахстанские компании к реализации больших инициатив. Недавно наша команда вернулась из США и с удивлением обнаружили, что в одной компании Amazon работает порядка 300 казахстанцев. У нас есть человеческий потенциал, ресурсы, которые это могут сделать. И казахстанские IT-компании вернут этих ребят в Казахстан, если мы компании запитаем заказами».

Вместе с тем он признал, говорить о том, чтобы казахстанские IT работали от компании напрямую с клиентами «очень сложно», однако, «у государства есть достаточно заказов, чтобы дать очень хороший старт нашим компаниям».

«Мы наблюдаем сейчас за ситуацией в одной из Нацкомпаний, где один из аппаратных комплексов закупается из России. Хотя в Казахстане есть решение по функционалу и по потенциалу сильнее. Есть инсайдерской информация, что эта российская компания заинтересовалась нашей казахстанской разработкой и, наверное, через пару лет в России будем закупать наше казахстанское решение», - выразил надежду он.