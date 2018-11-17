Суд Москвы санкционировал Жомарту Ертаеву домашний арест

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства Пресненского межрайонного прокурора города Москвы об избрании в отношении Ертаева Жомарта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему избран домашний арест на срок до 26 декабря 2018 года», - сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Экс-банкир был повторно задержан в Москве было 15 ноября.

Первое задержание Ертаева было в Москве 8 мая этого года. 11 мая Пресненский суд Москвы отправил его под домашний арест в московской квартире бизнесмена. Защита просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Между тем решением главного управления МВД России по Москве вид на жительство Ертаева был аннулирован. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана Пресненский районный суд г. Москвы продлил домашний арест Ертева до 8 ноября. Однако 8 октября стало известно, что Ертаев освобожден из-под домашнего ареста, а генпрокуратура России отказала Казахстану в выдаче экс-банкира. Более того, управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Москве предоставило ему статус беженца.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.

Банкира подозревают в махинациях в период его работы в Bank RBK. По версии МВД, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн., а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.