Китай запускает собственную глобальную систему навигации

К концу этого года Китай запустит собственную глобальную навигационную систему, которая будет обслуживать страны инициативы «Один пояс, один путь», сообщает «Казинформ».

Сегодня в 00:07 часов по времени Астаны с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань КНР состоялся пуск ракеты-носителя Чанчжэн-3B с двумя навигационными спутниками Beidou-3. На заданную орбиту 42-й и 43-й по счету спутники вышли почти через три часа после запуска. Как отметил руководитель канцелярии по управлению системой спутниковой навигации Китая Жань Чэнци, они стали 18-м и 19-м по счету из серии Beidou-3, «которые по сравнению со спутниками предыдущих поколений способны обеспечить более высокое качество сигнала и оснащены новыми функциями, в том числе могут поддерживать связь между спутниками, отслеживать ход поисково-спасательных работ и другое». Срок службы нового спутника составляет от 10 до 12 лет против прежних 8 лет.

«В целом этот запуск ознаменовал завершение размещения на орбите основного каркаса системы Beidou-3 и переход к формированию глобальной сети обслуживания», - отметил Жань Чэнци.

По его словам, система навигации со спутниками Beidou-3 будет введена в эксплуатацию к концу 2018 года и приступит к обслуживанию стран инициативы «Один пояс, один путь», а к 2020 году будет обслуживать абонентов по всему миру.

Китай активизировал запуски спутников Beidou с ноября 2017 года. За год было произведено 11 запусков с выводом на орбиту одного спутника системы Beidou-2 и 19 спутников Beidou-3. Нынешний запуск стал 291-м для ракеты-носителя Чанчжэн-3B.

Beidou – создаваемая КНР глобальная навигационная система разработки Китайской академии космических технологий (CAST). К 2035 году Beidou станет комплексной системой позиционирования и навигации, наряду с американской GPS и российской ГЛОНАСС.