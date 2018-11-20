Instagram будет удалять искусственные лайки и комментарии

Администрация Instagram намерена бороться применением специальных приложений, позволяющих в автоматическом режиме оставлять комментарии, лайки, а также подписываться на другие учетные записи, сообщает ТАСС .

«В последнее время мы видим, что для искусственного наращивания аудитории аккаунтов применяют сторонние приложения», - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте сервиса.

В администрации подчеркнули, что такие действия противоречат правилам соцсети, а также обещали их пресекать.

«С сегодняшнего дня мы начнем удалять не являющиеся аутентичными лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, для повышения популярности которых применяют сторонние приложения», - отмечается в заявлении.

При этом указывается, что разработаны методы, с помощью которых компьютерные системы могут эффективно выявлять такие аккаунты и принимать необходимые меры. Однако в администрации пообещали уведомлять владельцев выявленных аккаунтов о том, что оставленные в автоматическом режиме с них лайки, комментарии и подписки на другие учетные записи будут удалены. Владельцам аккаунтов также будет предложено сменить пароль, чтобы сторонние приложения больше не смогли применять их учетные записи в указанных целях.