Цукерберг не намерен покидать пост главы Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг не намерен оставлять пост председателя совета директоров компании, несмотря на критику в его адрес из-за скандалов, связанных с безопасностью пользователей, сообщает ТАСС .

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что руководство Facebook не принимало оперативных мер для предотвращения случаев размещения в соцсети различных материалов, которые были направлены на вмешательство в политические процессы в США. Как утверждало издание со ссылкой на источники, Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг якобы скрывали подобные случаи или же игнорировали их.

В связи со скандалами ранее ряд инвесторов Facebook выступили с предложением лишить Цукерберга должности председателя совета директоров. Он также одновременно занимает пост гендиректора Facebook.

Однако в интервью телеканалу CNN Цукерберг, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность покинуть пост председателя совета директоров компании, ответил, что «таких планов нет». Глава Facebook также встал на защиту Сэндберг, заявив, что она является «действительно важным» руководящим сотрудником, в сферу ответственности которого входит множество ключевых задач, стоящих перед компанией.

«Я горжусь работой, которую мы проделали вместе, и надеюсь, что мы будем совместно работать на протяжении еще десятков лет», - указал он.

Цукерберг также заявил, что многие СМИ в материалах, посвященных деятельности его компании, зачастую обращают внимание лишь на ее ошибки. При этом он не отрицает, что у Facebook «есть большие проблемы» и признает, что значительная часть звучащей в адрес соцсети критики справедлива. Но, по его словам, иногда, читая некоторые статьи про Facebook, можно прийти к выводу, что от соцсети исходят лишь одни проблемы, что не совсем честно, считает Цукерберг.

Говоря о статье The New York Times, он заявил, что многие содержащиеся в ней данные не соответствуют действительности. По его словам, журналисты издания при подготовке материала связывались с представителями Facebook, и те указали на допущенные ими ошибки, однако несмотря на это, «они все равно решили напечатать статью».

Напомним, что в марте этого года Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации другого материала The New York Times, в котором говорилось о передаче данных соцсети ныне уже закрытой компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь шла о персональных данных примерно 87 млн пользователей. В апреле Цукерберг выступил на двух слушаниях в Конгрессе, посвященных данному вопросу, где заверил законодателей, что впредь Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.