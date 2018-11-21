Соответствующий закон подписал Назарбаев
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Казахстан ратифицировал протокол о передаче наркотиков и оружия по уголовным делам в СНГ
фото пресс-службы президента

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам», сообщила пресс-служба президента.

Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при передаче наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Ратификация протокола повысит эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.

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