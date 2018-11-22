В Казахстане стартует программа по обучению журналистов английскому языку

Посольство США в Казахстане и Британский Совет запускают в республике образовательную программу «Профессиональный английский язык для журналистов» с целью оказания поддержки казахстанским представителям масс-медиа в повышении профессионализма и уровня владения английским языком в связи с политикой трехъязычия.

Курс включает 160 часов обучения для журналистов печатных, телевизионных, радио- и онлайн СМИ в восьми городах: Алматы, Астане, Актобе, Актау, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске и Костанае. Продолжительность курсов – 12 месяцев. В программу входит не только обучение английскому языку, но и практические задания в области журналистики, для выполнения которых потребуется знание английского языка.

В программе могут принять участие штатные и внештатные журналисты, работающие в данный момент в казахстанских СМИ в указанных городах. При этом, как отмечают организаторы, для участия в этом году «не требуется минимального порогового уровня английского языка, поэтому в ней могут принять участие и те журналисты, которые не изучали английский язык ранее». Журналисты, ранее участвовавшие в этой программе, также могут подать заявку, если их уровень владения языком не превышает Upper Intermediate.

Заявки на участие принимаются до 11 декабря, а занятия начнутся 11 февраля 2019 года.

Посольство США в Казахстане реализует программу «Профессиональный английский язык для журналистов» с 2016 года, выпускниками программы являются более 200 казахстанских журналистов.

British Council (Британский Совет) – международная организация Соединенного Королевства по налаживанию культурных отношений и созданию образовательных возможностей. Работает в более чем 100 странах в сфере искусства, культуры, английского языка, образования и гражданского общества.